Общество

Вера Емельянова развеяла слухи о возможности закрытия госпиталя для ветеранов войн

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова развеяла слухи о возможности закрытия или перепрофилирования госпиталя для ветеранов войн в Пскове. «Госпиталь для ветеранов войн остается госпиталем», - заверила Вера Емельянова 23 ноября в ходе пресс-брифинга в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Медицинское учреждение не только сохранится, но и будет развиваться, отметила Вера Емельянова. По ее словам, есть все возможности, чтобы это был настоящий центр по работе с гражданами пожилого возраста. В учреждении должны появиться новые специалисты, хорошо знающие гериатрию, специфику возраста, планируется открытие отделения паллиативной помощи.

Вице-губернатор добавила, что все койко-места будут сохранены. Также предполагается создание дополнительного коечного фонда, что позволит обслужить большее количество людей и создать для них необходимые условия.