Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» примерили свадебные платья. Фотосессия состоялась в особняке Лавриновского, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
«После яркого и насыщенного дня получились нежные и эмоциональные фотографии», - отметили они.
Специальные образы и прически для фотосессии подготовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлева и Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф проекта - Ирина Большакова.