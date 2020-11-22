Общество

В Псковской области лекарства предоставят всем пациентам с COVID-19 на амбулаторном лечении

Медицинские препараты будут предоставлены всем пациентам с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 23 ноября во время пресс-брифинга в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Мы действительно все находимся в условиях определенного дефицита тех лекарств, которые нужны по объективным причинам, в том числе из-за ажиотажного спроса, который имел место несколько недель», - сказала Вера Емельянова в ответ на вопрос о дефиците лекарственных средств.

«Тем не менее на сегодняшний день заключены все договоры на те препараты, которые будут амбулаторно предоставлены всем пациентам c COVID-19», - сказала Вера Емельянова. Предоставляться лекарства будут через поликлинику.

По ее словам, треть из них уже поступила, остальные поставки ожидаются в ближайшие дни. При необходимости пациент будет доставлен в больницу, если понадобиться серьезная помощь при средней или тяжелой степени заболевания. «Там ему обеспечат все необходимое лечение, а если это (заболевание) легкой формы, препарат будет доставлять врач на дом. Думаю, никаких серьезных осложнений в ближайшие дни не произойдет», - добавила Вера Емельянова.