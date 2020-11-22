Константин Бурченков стал судьей Арбитражного суда Псковской области

Константин Бурченков назначен судьей Арбитражного суда Псковской области. Вышел соответствующий указ президента РФ от 20 ноября №721 «О назначении судей федеральных судов», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.
Константин Бурченков родился 21 декабря 1986 года рождения в поселке Пушкинские Горы Псковской области. В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности юриспруденция, квалификация - юрист.
Работал помощником прокурора Гдовского, Порховского, Псковского районов, прокурором отдела, старшим прокурором отдела прокуратуры Псковской области.
Указом президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 года №90 был назначен судьей Себежского районного суда, имеет шестой квалификационный класс судьи.