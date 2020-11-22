Общество

Псковский COVID-центр получит легковой автомобиль

Псковский COVID-центр получит легковой автомобиль. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, говоря о работе Псковского регионального волонтерского центра партии по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«В ближайшее время в пользование псковского COVID-центра будет передан легковой автомобиль, - рассказал Александр Козловский. - Ранее два легковых автомобиля партия передала в Псковскую городскую поликлинику и в городскую больницу соответственно. Кроме того, партийцы закупили и передали в Псковскую областную больницу новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ; для медиков на посты скорой медицинской помощи в районах были переданы 750 противочумных защитных костюмов, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты».

Отмечается, что «Единая Россия» выступила с инициативой о специальных льготных тарифах без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с правительством ведет с перевозчиками и операторами.

«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии.

Он рассказал, что «Единая Россия» договорилась с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать звонки в волонтерские центры и COVID-госпитали бесплатными для людей. Технически это возможно, нужен только реестр таких номеров, и в ближайшее время он будет создан. По словам Андрея Турчака, реестром смогут воспользоваться жители и сотовые операторы в любом регионе страны.

Кроме того, «Единая Россия» совместно с правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины. «Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», - резюмировал Андрей Турчак.