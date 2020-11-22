Общество

В Великих Луках обвиняемые узнали о пользе медиации при разрешении конфликтов

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе №2 в Великих Луках, рассказали об альтернативных способах урегулирования конфликтов и споров. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Основной целью занятия, которое провели сотрудники воспитательной службы учреждения, стало ознакомление содержащихся под стражей подростков с понятием и принципами медиации, значением и ролью медиатора как нейтрального, незаинтересованного посредника в разрешении споров и конфликтов.

В УФСИН отметили, что подобные мероприятия способствуют позитивным личностным изменениям несовершеннолетних, развитию правильной самооценки, умению выстраивать взаимоотношения с окружающими и формированию осознанных жизненных целей.