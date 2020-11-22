Общество

Олег Брячак: Администрация области борется с коронавирусом без перегибов

В том, как администрация Псковской области борется с коронавирусом на территории региона, нет перегибов. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы, неформальный лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«По сравнению с первой волной коронавируса, когда число заболевших было гораздо меньше, чем сейчас, а меры - гораздо жестче, сегодня администрация подстраивается под ситуацию, каждая мера взвешенная и принимается на основе текущей ситуации», - считает парламентарий.

Комментируя недавние решения губернатора о том, что в Псковской области следует воздержаться от новогодних елок и банкетов, Олег Брячак высказал мнение, что эти меры «просто-напросто необходимы». «Всем тяжело, все хочется отпраздновать Новы год. Я тоже человек и тоже от этого страдаю, но это необходимо. Среди моих родных и знакомых много заболевших коронавирусом, и тут уже не до шуток. Но многое будет зависеть от нас самих — от того, как мы будем соблюдать меры, принятые властями», - отметил депутат и выразил надежду на то, что псковичи уже и сами понимают свою ответственность.

«Поначалу и я не очень серьезно относился к этим мерам, носил защитную маску на подбородке, да и то только для того, чтоб меня обслужили в магазине. Но, когда понял, что это опасно, что необходимо соблюдать меры предосторожности, я стал носить маску правильно», - признался Олег Брячак.

«Наши граждане, особенно, бизнес, и так настолько затерроризированы проверками и государственными надстройками, что больше не надо уже кошмарить ни граждан, ни бизнес. Уверен, надо надеяться на сознательность граждан, и это будет правильно», - заключил он.