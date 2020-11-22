Общество

Онлайн-формат мероприятий к 75-летию Победы позволил привлечь большее число участников - Вера Емельянова

Онлайн-формат мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне позволил привлечь большее число участников. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 23 ноября в ходе пресс-брифинга в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Год памяти и славы, объявленный нашим президентом в текущем году, - самое важное и значимое событие уходящего года, - сказала Вера Емельянова. - 75 лет Победы - это самое главное событие и, конечно, будем действия на будущее планировать с учетом уроков, которые дала нам война, дала победа, наша история. Мы использовали тот потенциал, которым сегодня обладаем, чтобы воздать дань уважения нашим предкам-воинам, которые подарили нам эту победу, и осмыслить свое настоящее, чтобы развиваться в будущем. Это подчеркнул президент Владимир Путин на одном из последних совещаний».

По словам первого вице-губернатора, задачи, поставленные перед регионом, выполнены в полном объеме, несмотря на то, что формат приходилось менять на ходу. «Мы приобрели и новый опыт, используя новые формы. Это позволило сотни тысяч людей привлечь к знаковым мероприятиям», - отметила она.

Был создан специальный ресурс в соцсети «ВКонтакте». Проводилось более 30 мероприятий к 75-летию Победы, в них приняли участие более 40 тысяч молодых людей. «Это невозможно в очном режиме организовать. Это имеет позитивный результат, и мы, конечно же, новую форму будет использовать впредь», - подчеркнула Вера Емельянова. Всего за время праздника, приуроченного к 75-летию Победы, участниками акций стали более 1 млн 200 тысяч человек. Они собрали более 30 тысяч репостов, около 40 тысяч лайков.