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Дмитрий Быстров: Районные больницы будут рады принять новое медоборудование

Районные больницы будут рады принять новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров. Так он прокомментировал обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить региону 500 млн рублей на оснащение медорганизаций высокотехнологичным оборудованием.

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«Дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования имеется в районах», - заметил Дмитрий Быстров. По его словам, такая поддержка со стороны федерального центра положительно отразится на здравоохранении в муниципальных образованиях, и жителям районов не придется ездить в Псковскую областную клиническую больницу.

«Районные больницы будут рады принять такой вид помощи. И мы будем рады, если Островскому району такая поддержка будет оказана», - добавил он.

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Кроме того, губернатор договорился с президентом страны о поддержке региона в части реконструкции инфраструктуры приграничных районов.

«Если будет поддержка приграничных территорий, которыми руководят мои коллеги, - конечно, это большой плюс и хорошее подспорье. Руководители приграничных районов должны быть рады такому факту», - сказал Дмитрий Быстров. «Естественно, когда граждане Евросоюза въезжают на территорию Российской Федерации, нужно, чтобы все хорошо выглядело из окна автомобиля. Так и должно быть», - добавил он.