Общество

Александр Козловский: Псковичи получат заботу со стороны государства на высоком уровне

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский уверен, что встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным станет основой для будущей помощи социальной сфере региону и улучшения качества жизни рядовых псковичей, особенно – жителей глубинки. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе парламентария.

«Из-за пандемии проблемы со скорым решением вопросов по модернизации многих социальных учреждений региона отложены, но оставлять их без внимания категорически нельзя - что и делает Михаил Юрьевич Ведерников. Он проводит важную работу и обращает внимание главы государства на те вопросы, которые требуют немедленного вмешательства, даже в сегодняшних тяжелых условиях, когда все бюджетные средства направляются на борьбу с коронавирусом», - подчеркнул Александр Козловский.

Он напомнил, что в разгар «первой волны» пандемии Псковская область уже получила два госпиталя, которые сейчас спасают жизни жителей региона. «И сегодня Псковская область вновь в фокусе внимания президента. Владимир Владимирович видит, как много в столь сложное время делается нашим губернатором и его командой для оперативного решения проблем региона. Это беспрецедентно и внушает уверенность, что мы точно справимся со всеми испытаниями, а жители Псковской области получат заботу со стороны государства на высоком уровне», - заключил Александр Козловский.