Общество

Ход капремонта пищеблока проверили в одной из островских школ

В Воронцовской средней школе Островского района идет капитальный ремонт пищеблока. Ход ремонтных мероприятий проверили во время рабочего визита заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова и начальник ИОМС «Управление образования Островского района» Алексей Григорьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Напомним, что в Воронцовской средней школе учащиеся питались в приспособленном для этого отдельно стоящем здании. Необходимость переноса пищеблока в основное здание школы давно диктовалась санитарными требованиями, однако выполнить это не представлялось возможным по причине значительной величины финансовых затрат, пояснили в администрации.

«Благодаря принципиальной и настойчивой позиции в этом вопросе главы Островского района Дмитрия Быстрова, а также его конструктивному взаимодействию с администрацией Псковской области и областным комитетом по образованию, удалось добиться выделения необходимых для этого средств с определенной долей софинансирования из местного бюджета», - сообщили в муниципалитете.

Как рассказал директор школы Алексей Васильев, на сегодняшний день подрядная организация (ИП «Куликова») на 100% выполнила комплекс демонтажных работ в выделенных для пищеблока помещениях здания школы. Ведутся работы по проводке канализации, заливаются полы, установили оконные блоки. На очереди электромонтажные работы. Срок окончания капремонта – 26 декабря текущего года.

Добавим, что проверяющие лица оценили, насколько точно и в каком объеме выполняются правила профилактики коронавирусной инфекции в образовательном учреждении. Директор школы Алексей Васильев и педагогический коллектив прилагают необходимые усилия к тому, чтобы минимизировать риск распространения COVID-19 среди учеников и учителей образовательного учреждения, добавили в администрации.