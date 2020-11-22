Более 70% читателей ПЛН против многодневных выборов и введения из-за них школьных каникул

Более 70% читателей Псковской Ленты Новостей высказались против многодневных выборов и введения школьных каникул в период их проведения. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.
«Категорически против и многодневного голосования, и дополнительных каникул» выступили 70,03% участников опроса. 15,07%, наоборот, полагают, что это «отличная идея» с учетом того, что ради безопасности детей все школы, где были организованы избирательные участки, надо продезинфицировать и привести в порядок.
1,82% поддерживают идею школьных каникул на период выборов, так как многие учителя - члены избиркомов и половина участков находится в школах.
4,47% выступают скорее за, поскольку «лишняя неделя каникул не помешает ни детям, ни взрослым, 1,32% - скорее против, поскольку родителя школьников на это время придется брать отпуска.
6,46% участников опроса не одобряют идею каникул на время выборов, потому что «из-за коронавируса качество обучения и так снизилось, а тут еще неделя каникул». Затруднились с ответом 0,83% респондентов.