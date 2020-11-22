Общество

В Псков снова приедет «Поезд Победы»

В Псков снова приедет «Поезд Победы». Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 23 ноября в ходе пресс-брифинга в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Интересным событием уходящего года памяти славы назвала Вера Емельянова знакомство с передвижным музеем «Поезд Победы». Она напомнила, что недавно он побывал в Пскове.

«Этот проект к 75-летию совместно с РЖД министерством науки и высшего образования, на наш взгляд, очень удачен. Это мобильная интерактивная форма в которой есть элементы погружения в атмосферу, которая соответствовала периоду», - отметил Вера Емельянова и добавила, что для такой формы работы важен очный формат, он был ограничен. Однако в результате в силу эпидемической ситуации музей смогли посетить не все, кто хотел.

«Мы договорились, что «Поезд Победы» приедет вновь, и его смогут посетить все желающие. Будем такую задачу ставить на предстоящий период. Не сомневаюсь что реализуем с успехом в следующем году», - заключила Вера Емельянова.