Общество

С нового года выплаты из маткапитала будут перечислять на карту «МИР»

С 1 января 2021 года перечисления денежных средств семьям, получающим ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала, будут осуществляться только на карты платежной системы «МИР». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

«Если вы получаете выплаты на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), вам необходимо в банке оформить карту «МИР» и сообщить новые реквизиты в территориальный орган ПФР», - отметила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова.

Управляющий добавила, что сообщить реквизиты нового счета необходимо через клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться на прием можно по телефонам горячей линии управлений и клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Номера телефонов «горячей линии» для предварительной записи на прием указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Напомним, что получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребенок, до достижения им трех лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. В Псковской области величина прожиточного минимума составляет 12 276 рублей.

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Так, для псковских семей в 2020 году размер выплаты составляет 11057 рублей.