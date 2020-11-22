Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Реформа ТКО спроси и узнай
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем больше делается, тем больше хочется
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
 
 
 
ещё Общество 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 23.11.2020 22:030 Псковские школьники нарисовали «добрых роботов» 23.11.2020 22:010 Новогоднюю акцию проводит Сбербанк для держателей карт «Мир» 23.11.2020 21:450 Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса 23.11.2020 21:181 Псковичка стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село» 23.11.2020 20:352 Волонтер передал защитные маски в великолукский детсад
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 18.11.2020 11:319 Лекарства, которых нет 17.11.2020 01:161 Новый очаг коронавируса выявлен в отделении хирургии Псковской областной больницы 17.11.2020 16:210 Стал известен источник заражения COVID-19 в отделении хирургии Псковской областной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские школьники нарисовали «добрых роботов»

23.11.2020 22:03|ПсковКомментариев: 0

Среди учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии в рамках проекта «Добрый робот» состоялся конкурс эскизов. Ребятам было предложено нарисовать свой вариант «доброго робота», который измеряет температуру и дезинфицирует руки. Конкурс был направлен на пропаганду мероприятий по профилактике вирусных инфекций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, всего на конкурс поступило 60 работ. Ребята не ограничились только рисунками и представили 3D модель и видеоролик. «Такое активное участие ребят и их родителей в конкурсе показывает актуальность темы антивирусной профилактики, ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Сейчас это особенно актуально, в связи с новой вирусной волной», - отметили организаторы конкурса.

В рамках проекта «Добрый робот» команда волонтеров ПИЛГ подготовит информационно-просветительские материалы, в том числе в видеоформате, которые будут размещены на информационных экранах в гимназии. Видеоформат обращения позволит и донести информацию до школьников и избежать лишних контактов лекторов и учащихся. По итогам конкурса жюри выберет наиболее реализуемые эскизы, которые будут использованы при изготовлении «Добрых роботов». Над проектом работают ребята из Молодежного инжинирингового центра ПИЛГ.

Инженерная группа работает над технической частью, группа дизайна работает над прототипом, команда волонтеров над продвижением проекта, группа экономистов работает над экономической частью. Результатом проекта станут несколько стендов в виде дружелюбных роботов, которые разместят на входе в гимназию, они будут в автоматическом режиме измерять температуру учеников и дезинфицировать руки. Эти мероприятия направлены на профилактику вирусных заболеваний.

Проект осуществляется на средства субсидии, полученной от администрации Псковской области в рамках регионального конкурса социально ориентированных НКО.

Теги: #робототехника #конкурс #гимназия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 61 человек
23.11.2020, 22:030 Псковские школьники нарисовали «добрых роботов» 23.11.2020, 22:010 Новогоднюю акцию проводит Сбербанк для держателей карт «Мир» 23.11.2020, 21:450 Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса 23.11.2020, 21:181 Псковичка стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село»
23.11.2020, 20:521 В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского 23.11.2020, 20:352 Волонтер передал защитные маски в великолукский детсад 23.11.2020, 20:130 Почти 200 кубометров отходов вывезли с нелегальной свалки в Пскове 23.11.2020, 19:519 Реплика Донецкого: Верите ли вы в чудеса?
23.11.2020, 19:220 Великолучанка расправилась со знакомым в подвале с помощью ножа 23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме 23.11.2020, 19:098 Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19 23.11.2020, 19:001 С нового года выплаты из маткапитала будут перечислять на карту «Мир»
23.11.2020, 18:592 Областной комитет по образованию выражает соболезнования родным Юрия Андреева 23.11.2020, 18:320 18 тонн атлантической скумбрии не прошли проверку Россельхознадзора в Псковской области 23.11.2020, 18:240 Экспонаты для увековечения подвига 150-й дивизии собирают в Идрице 23.11.2020, 18:111 Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО
23.11.2020, 18:020 Ход капремонта пищеблока проверили в одной из островских школ 23.11.2020, 17:550 Более 70% читателей ПЛН против многодневных выборов и введения из-за них школьных каникул 23.11.2020, 17:493 В Псков снова приедет «Поезд Победы» 23.11.2020, 17:420 Ушел из жизни экс-руководитель областного профсоюза работников образования Юрий Андреев
23.11.2020, 17:406 Александр Козловский: Псковичи получат заботу со стороны государства на высоком уровне 23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть! 23.11.2020, 17:252 Дмитрий Быстров: Районные больницы будут рады принять новое медоборудование 23.11.2020, 17:190 Онлайн-формат мероприятий к 75-летию Победы позволил привлечь большее число участников - Вера Емельянова
23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева 23.11.2020, 17:070 В Великих Луках обвиняемые узнали о пользе медиации при разрешении конфликтов 23.11.2020, 17:010 Псковские автобусы проверили на чистоту и соблюдение требований по санобработке 23.11.2020, 16:543 Олег Брячак: Администрация области борется с коронавирусом без перегибов
23.11.2020, 16:490 Псковский COVID-центр получит легковой автомобиль 23.11.2020, 16:460 ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах 23.11.2020, 16:441 Горожане могут предложить название для обновленного парка на Запсковье 23.11.2020, 16:400 Константин Бурченков стал судьей Арбитражного суда Псковской области
23.11.2020, 16:320 Участок дороги Старый Изборск - Палкино - Остров отремонтируют в рамках нацпроекта 23.11.2020, 16:312 Александр Козловский: Остановка экономики откинет нас в каменный век 23.11.2020, 16:261 В Псковской области лекарства предоставят всем пациентам с COVID-19 на амбулаторном лечении 23.11.2020, 16:170 Пограничники задержали псковича с квадрокоптером в Печорском районе
23.11.2020, 16:140 Юные псковские каратисты успешно выступили на турнире в Вологодской области 23.11.2020, 16:030 Александр Котов: Псковская область вправе рассчитывать на финансовую помощь федерального центра 23.11.2020, 15:505 Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» примерили свадебные платья 23.11.2020, 15:480 Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%
23.11.2020, 15:360 Александр Козловский считает закономерным усиление влияния Госдумы 23.11.2020, 15:322 В Великих Луках проводится проверка по ситуации со смертью пациента в COVID-центре 23.11.2020, 15:240 Вера Емельянова развеяла слухи о возможности закрытия госпиталя для ветеранов войн 23.11.2020, 15:1612 Олег Брячак не собирается отчитываться перед Еленой Полонской
23.11.2020, 14:560 Псковский губернатор попросил 500 млн рублей на новое медоборудование 23.11.2020, 14:530 Интерактив: Дед Мороз с 30-летним стажем вождения 23.11.2020, 14:310 Правила безопасного обращения с оружием напомнили псковским военнослужащим 23.11.2020, 14:067 Владимир Путин пообещал дальнейшую поддержку Псковской области
23.11.2020, 14:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного итогам Года памяти и славы в Псковской области 23.11.2020, 14:021 Вопрос развития приграничных районов Псковской области поднят на федеральном уровне 23.11.2020, 13:527 Псковский губернатор попросил финансовой поддержки у президента 23.11.2020, 13:463 Владимир Путин проведет онлайн-совещание с Михаилом Ведерниковым
23.11.2020, 13:452 Укрупнить округа и сократить число депутатов гордумы предложил Олег Брячак 23.11.2020, 13:420 В Пскове решают вопрос о ночной подсветке мурала бойцам 6-й роты 23.11.2020, 13:310 Установка временной кровли на графском доме в Волышово начнется на этой неделе 23.11.2020, 13:120 Детям-сиротам в Псковской области предложено выдавать жилищные сертификаты
23.11.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 23.11.2020, 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок» 23.11.2020, 12:570 Скончался экс-руководитель Псковского района Николай Теренин 23.11.2020, 12:510 Пушкинский заповедник открыл цифровую выставку петербургского художника
23.11.2020, 12:430 Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед 23.11.2020, 12:340 Пропавшую 83-летнюю великолучанку нашли мертвой 23.11.2020, 12:204 Псковская область занимает 82 место в России по уровню зарплат 23.11.2020, 12:071 Три трактора поступили в новую мастерскую Псковского агротехнического колледжа
23.11.2020, 12:000 Бронирование путевок в санаторий «Хилово» открылось 23 ноября 23.11.2020, 11:520 Схему незаконного ввоза грузовиков раскрыли псковские таможенники 23.11.2020, 11:510 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже еды островича 23.11.2020, 11:420 Председателя профсоюза работников радиоэлектронной промышленности выбрали в Псковской области
23.11.2020, 11:301 «Постскриптум»: Страсти по скверу на Четырех углах и новогодние ограничения 23.11.2020, 11:290 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские на улице Юности в Пскове 23.11.2020, 11:061 Снегурочка в маске 23.11.2020, 11:010 «Собственной персоной»: Александр Козловский о последних решениях Госдумы
23.11.2020, 10:470 В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на водительские права 23.11.2020, 10:380 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 23.11.2020, 10:340 Более 90 уголовных дел возбудили в Псковской области по фактам фиктивной регистрации иностранцев 23.11.2020, 10:190 Дорогу до полигона ТБО привели в порядок в Порховском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.