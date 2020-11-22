Общество

Псковские школьники нарисовали «добрых роботов»

Среди учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии в рамках проекта «Добрый робот» состоялся конкурс эскизов. Ребятам было предложено нарисовать свой вариант «доброго робота», который измеряет температуру и дезинфицирует руки. Конкурс был направлен на пропаганду мероприятий по профилактике вирусных инфекций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, всего на конкурс поступило 60 работ. Ребята не ограничились только рисунками и представили 3D модель и видеоролик. «Такое активное участие ребят и их родителей в конкурсе показывает актуальность темы антивирусной профилактики, ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Сейчас это особенно актуально, в связи с новой вирусной волной», - отметили организаторы конкурса.

В рамках проекта «Добрый робот» команда волонтеров ПИЛГ подготовит информационно-просветительские материалы, в том числе в видеоформате, которые будут размещены на информационных экранах в гимназии. Видеоформат обращения позволит и донести информацию до школьников и избежать лишних контактов лекторов и учащихся. По итогам конкурса жюри выберет наиболее реализуемые эскизы, которые будут использованы при изготовлении «Добрых роботов». Над проектом работают ребята из Молодежного инжинирингового центра ПИЛГ.

Инженерная группа работает над технической частью, группа дизайна работает над прототипом, команда волонтеров над продвижением проекта, группа экономистов работает над экономической частью. Результатом проекта станут несколько стендов в виде дружелюбных роботов, которые разместят на входе в гимназию, они будут в автоматическом режиме измерять температуру учеников и дезинфицировать руки. Эти мероприятия направлены на профилактику вирусных заболеваний.

Проект осуществляется на средства субсидии, полученной от администрации Псковской области в рамках регионального конкурса социально ориентированных НКО.