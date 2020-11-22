Общество

Волонтер передал защитные маски в великолукский детсад

Индивидуальный предприниматель, активист великолукского городского отделения «Единой России» Максим Савельев передал в детский сад № 4, корпус 2 «Ручеек» в Великих Луках 650 масок и сухое дезинфицирующее средство для обработки твердых поверхностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я считаю, что персонал детских учреждений также находится в зоне риска, так как их посещает большое количество людей. Поэтому я передал защитные маски для воспитателей детского сада, чтобы минимизировать риск заражения вирусными инфекциями, - отметил Максим Савельев и добавил, что в целях профилактики передал в детский сад также дезинфицирующее средство для уборки помещений, которое рекомендовано для детских учреждений.

Предприниматель уже несколько лет является социальным партнером Центра социального обслуживания Великих Лук. Он оказывает поддержку и другим образовательным учреждениям города.

В Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. Волонтеры колл‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.