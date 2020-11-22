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Областной комитет по образованию выражает соболезнования родным Юрия Андреева

Комитет по образованию Псковской области выражает соболезнования родным и близким Юрия Андреева.

«Ушел из жизни высокообразованный и уважаемый всеми человек, с чьим именем неразрывно связано развитие системы образования и социальной защиты педагогических работников Псковской области. Юрий Николаевич Андреев проработал в системе образования 50 лет. Работал учителем, заместителем директора, директором в средних школах Псковской области. Зарекомендовал себя грамотным, постоянно ищущим, целеустремленным педагогом и организатором», - рассказали в комитете.

Работая заведующим Палкинским районным отделом народного образования, он многое сделал по укреплению учебно­-материальной базы, повышению эффективности и качества образования, развитию инициативы и творчества педагогических и руководящих кадров.

Его талант руководителя в полной мере раскрылся в период работы в качестве заведующего отделом народного образования Псковского облисполкома. Опыт по руководству и совершенствованию учебно-воспитательной работы малокомплектных школ, закреплению педагогических кадров на селе был обобщен и одобрен коллегией министерства просвещения СССР. В течение 24 лет, возглавляя областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ, вторую по численности в Северо-Западном Федеральном округе, Юрий Андреев активно защищал социально-экономические права и интересы работников образования и членов профсоюза.

Юрий Андреев постоянно проводил время в районах и городах области, лично знал проблемы каждого образовательного учреждения: будь то маленькая сельская школа или крупный педагогический комплекс, детский сад, профессиональное училище или вуз. Под его руководством сложилась практика социального партнёрства, заключения коллективных договоров и соглашений. Он активно участвовал в разработке вопросов, связанных с социальными гарантиями для педагогических работников области.

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«Где бы он ни работал – всегда полностью отдавался порученному делу. Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его, имел счастье с ним трудиться. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Андреева Юрия Николаевича», - заключили в комитете.