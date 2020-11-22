Общество

Новогоднюю акцию проводит Сбербанк для держателей карт «Мир»

В декабре держатели карт «Мир» Сбербанка могут стать участниками акции «Дарите подарки - «Мир» и СберБанк ответят тем же!». Чтобы получить возможность выиграть один из ценных призов, нужно выполнять два простых условия: не снимать наличные с карты и совершать покупки на сумму от 300 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения банка.

Каждую неделю с 1 по 31 декабря среди тех, кто совершал покупки и выполнял условия акции, будет разыгрываться 300 сертификатов на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей. За все время акции полторы тысячи участников получат сертификаты. Участников акции ждут и другие призы от партнеров.

По итогам акции среди всех участников, выполнявших условия в течение декабря, будет разыграно 3 приза по 1 000 000 рублей.

«В преддверии Нового года мы рады предложить нашим клиентам простую и понятную акцию: не снимайте наличные и совершайте покупки по вашей карте «Мир» на сумму от 300 рублей, чтобы выиграть один из многочисленных ценных призов: например, сертификат на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей или главный приз - 1 000 000 рублей», - рассказал и.о. директора дивизиона «Кошелек Клиента» СберБанка Игорь Ковалев.