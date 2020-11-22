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Общество

Реплика Донецкого: Верите ли вы в чудеса?

23.11.2020 19:51|ПсковКомментариев: 7

Увы, случилось то, во что верить не хотелось, и чего мы все так боялись: в Псковской области запретили елки для детей и новогодние корпоративы для взрослых. При этом уличные ярмарки и праздничные мероприятия на открытом воздухе решено оставить. Цитирую субботнее видеообращение губернатора Михаила Ведерникова: «К сожалению, всем придется воздержаться от новогодних елок в детских садах и школах, банкетов и танцев в кафе и ресторанах. Тем не менее, планируется сохранить формат уличных новогодних ярмарок и некоторые праздничные мероприятия вне закрытых помещений».

Вот как это можно понять, не впав в коронабесие? Я понимаю, что это – мое частное мнение, от которого мало что зависит, и все-таки выскажусь. Возможно, это мнение разделяют многие псковичи.

Так вот. Во всех этих ограничительных мерах, называемых борьбой с эпидемией ковид-19, наши власти продемонстрировали два качества: бессилие и алогичность, которые объясняются одной единственной бессмысленной интенцией: «Но ведь надо же что-то делать!».

А когда делать нечего, приходится запрещать. Пользы от этих запретов – ноль без палки, но надо же о чем-то рапортовать наверх? Вот и рапортуют: детские елки и новогодние мероприятия запрещены. Все по рекомендациям Роспотребнадзора. И так, понятно, не только в Псковской области, но и по всей России.

Смотрите. В театрах и кинотеатрах, где они еще не закрыты, продается только 25% мест. Объясняется эта четверть тем, что зрители должны соблюдать социальную дистанцию. При этом в транспорте в часы пик и в супермаркетах в часы наплыва покупателей, никто никакой социальной дистанции не соблюдает. В магазинах, может, еще кто-то как-то и пытается (на самом деле нет), а в транспорте такое «соблюдение» просто физически невозможно. Люди едут, набитые, как сельди в банки, в автобусах, трамваях, троллейбусах, в вагонах метро и пригородных электричек. Интернет наполнен такого рода фотосвидетельствами. Народ возмущается: «Глядите, что происходит! И где же ваш карантин?».

И правильно: карантина-то нет. Власти не решились закрыть экономику и выплатить людям так называемые «вертолетные», хотя сегодня преодолен очередной психологический барьер – 25 тысяч заболевших за прошедшие сутки (в мае, напомню, было 12 тысяч). Экономику они, значит, не закрывают, транспорт,  доставляя народ на работу, действует, где по ходу, все друг друга поголовно и заражают, но вот новый год в трудовых коллективах мы им праздновать не дадим! Заодно и общепит убьем на хрен!

То же самое и с елками. Детские сады работают, дети каждый день тесно общаются в группах, едят, спят, играют вместе, все это, естественно, без масок, да и бесполезны они в тесном кругу, а вот елку провести, то есть утренник минут на сорок в той же самой детской группе, подчеркну, - той же самой, - нельзя! В школах та же картина. Дети сидят в классах часами, но час на елку им выделить запретили. Абсурд? Хармс отдыхает. Я, опять же, понимаю, что озвучиваю сейчас самоочевидные и банальные вещи, о которых думают и говорят все, кроме тех, кому положено молчать в тряпочку просто по должности.

Мне возразят, что существует и диаметрально противоположная точка зрения, суть которой в том, что со своей колокольни власти на местах действуют как раз вполне разумно: если запретительных мер избежать все равно нельзя, так давайте их хотя бы чередовать: где-то ограничим, а где-то, наоборот, – разрешим. В частности, не останавливают образовательный процесс (всем же понятно, что «дистанционка» – это фуфло и профанация); действует общественный транспорт, кровеносная система экономики в целом. Однако что-то обязательно нужно запретить, и вот запрещают «елки» и другие увеселительные мероприятия, в результате чего главной жертвой стал у нас в стране общепит. Ну, и люди, которые хотели весело проводить несчастный кроновирусный високосный 2020-й год. , 

Но чем это на самом деле кончится?

Мне кажется, еще большим озлоблением народа. Глухим, ворчливым, спрятанным под спуд. Детей лишают праздника. Деда Мороза и Снегурочки. Сказки и чуда. Взрослых, в принципе, - тоже. И все ради чего? Ради того, чтобы изобразить, - даже не бурную, а хоть какую-то, - якобы «деятельность», которая в практическом смысле совершенно бесполезна.

Само собой, чиновники всё это прекрасно понимают: и про бесполезность, и про озлобление, - но продолжают упорно гнуть свою линию. Потому что они чиновники, и не могут поступать иначе. Такова логика власти, ее, власти, непреодолимая инерция. Если хороших решений нет, нужно предложить хоть какие-то. И ничего тут уже не поделаешь. Терпи, о великий и могучий, и такой бесконечно терпеливый русский народ.

Имеется, правда один выход, и он больше похож как раз на новогоднее чудо. Это если верховный вдруг очнется, выберется наконец из бункера и спустит откуда сверху, от рубиновой кремлевской звезды, четкий сигнал своим подчиненным: «Что же вы творите, гады? Детей и взрослых сказки лишаете!». Вот тогда сразу все чудесным образом изменится, и в столицах, и по городам и весям бескрайней страны. Вы верите в чудеса? Я – нет.

Александр Донецкий      

     

 

Теги: #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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