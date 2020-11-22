Общество

Псковичка стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село»

Жительница поселка Ущицы Куньинского района Светлана Белугина с фотоработой «Семья Макушевых-Лебедевых» заняла третье место в федеральном этапе конкурса в номинации «Образ сельской семьи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотоконкурс «Мое село» стартовал в ноябре 2019 года и проходил в два этапа: региональный и федеральный. Конкурс проводился по трем номинациям: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина».

Всего в финал вышли 123 работы из 43 регионов. Определено 18 призеров.

Отметим, конкурс проводился для приобщения жителей России к национальным культурно-историческим традициям, демонстрации преимуществ сельского образа жизни, повышения престижа крестьянского труда, воспитания чувства патриотизма и любви к малой Родине.