Общество

175 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

175 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 11380 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Псковская область вышла на новые пиковые значения суточной заболеваемости, - отметил глава региона. – За сутки выявлено 175 новых случаев. Из них более половины коммерческими клиниками (+91)». Лаборатории здравоохранения провели 84 исследования. Всего в Псковской области провели 155 357 тестов на коронавирус (за сутки – 1449).

За сутки выздоровели 142 пациента, всего – 6106. Число летальных исходов остается неизменным – 72.

«Очаг в энергосетевой компании города Пскова снят с учета. В остальных пяти новых "ковидбольных" не обнаружено», - добавил губернатор.