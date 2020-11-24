Общество

В Госдуме предложили увеличить финансирование вузов на фоне пандемии

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил Минобрнауки увеличить финансирование образовательных учреждений на фоне пандемии коронавируса.

В частности, в нижней палате российского парламента предложили ведомству покрыть расходы вузов на санобработку, средства индивидуальной защиты, а также перевод сотрудников на дистанционные формы работы.

Дело в том, что внебюджетные расходы учебных заведений из-за COVID-19 резко выросли, пишет газета «Известия». Речь идет о миллиардах рублей, которые должны покрыть вузы. Отмечается, что стоимость образовательных услуг не должна измениться из-за перевода на дистанционную форму обучения.

Под основным финансовым ударом пандемии оказались региональные вузы, в которых ограничено бюджетное финансирование и мало студентов-платников. Об этом в сентябре рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заявив, что ведомство планирует выделить в октябре дополнительные средства на поддержку вузов.

В некоторых из этих учебных заведений, чтобы покрыть расходы на борьбу с вирусом, прибегают к различным мерам экономии, в частности отказываются от квартальных премий преподавателям.