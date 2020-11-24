Общество

Родителям разрешат не собирать справки на пособия

В России упрощается процедура получения «детских» выплат. Поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» разработаны Министерством экономического развития России. Предлагается, чтобы при обращении за денежной выплатой граждане предоставляли информацию, а власти сами ее проверяли.

«При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия ‎при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребенком и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц», - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к нему Минэкономразвития объясняет, что своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти, пишет газета «Известия». В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году в законодательство внесли изменения об отказе от истребования с граждан справок о составе семьи при оказании им госуслуг федеральными органами власти.

Министерство экономического развития решило «развить это решение». Для этих целей ведомство создало рабочую группу совместно с 12 регионами и МВД, которая приняла решение о необходимости подготовки документа. Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что он будет положительно воспринят населением.