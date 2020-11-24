Общество

Роспотребнадзор заявил об антикоронавирусных свойствах «Магнарила»

Специалисты Роспотребнадзора выдали заключение об антикоронавирусных свойствах жидкости «Магнарил», о которых ранее заявляли ее разработчики.

Экспертизу дезинфицирующих свойств жидкости по просьбе разработчиков провели специалисты НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. «Магнарил» обладает бактерицидной, вирулидной (в том числе в отношении коронавирусов) активностью, а также способен деактивировать грибки, следует из заключения.

По результатам экспертизы, жидкость относится к анолитам. Вещества этой группы известны более 30 лет и вырабатываются на специальных установках с использованием хлорида натрия (калия), пишет газета «Известия».

«Анолит является известным дезинфицирующим средством, имеет широкую сферу применения, применяется несколько десятилетий на различных объектах, что однозначно свидетельствует об отсутствии ноу-хау у средства «Магнарил», - сказали в Роспотребнадзоре.

Обработанная холодной плазмой вода может стать оружием против бактерий, грибков и вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, заявляли ранее авторы разработки. По их утверждениям, жидкость безопасна для человека и не имеет запаха.