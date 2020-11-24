Общество

В «черную пятницу» максимальные скидки предоставят продавцы одежды и обуви

Максимальные скидки во время ежегодной акции «Черная пятница» будут на одежду и обувь - 70-80%. Товары для дома можно будет купить дешевле на 30-50%. Самый скромный дисконт ожидается на бытовую технику и гаджеты - не более 20% и 5-10% соответственно, рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В прошлом году скидки на одежду и обувь были ниже - 50-60%. В этом году они выросли неслучайно, уверили в АКИТ: из-за распространения коронавируса отрасль достаточно серьезно пострадала, поэтому магазины в этом году охотнее распродают сезонные вещи, пишет газета «Известия».

Продавцы других категорий продукции практически не изменили размер дисконта: производство и реализация этих товаров сильно не пострадали из-за пандемии, поэтому торговля пока сохраняет прежние скидки.