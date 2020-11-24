Общество

Псковские теплосети призывают горожан соблюдать меры безопасности в условиях COVID-19

Коллектив МП города Псова «Псковские тепловые сети» призывает горожан соблюдать меры безопасности в условиях COVID-19.

«Понимаем, что тема с сохранением рисков распространения COVID-19 уже нам всем надоела и говорят о ней из каждого утюга, но поверьте, пожалуйста: угроза эта очень серьезная и зараза эта никуда не ушла, и, если честно, то продолжает распространяться. Скорее всего, уже не осталось предприятий, организаций, управлений, комитетов и так далее, где не столкнулись с этим заболеванием. Наше предприятие, к сожалению, не является исключением. Случаи заражения есть и у нас, их всего несколько, но они есть, и это первый звоночек», - говорится в обращении, опубликованном на сайте ПТС.

«Давайте будем беречь себя и своих коллег, и не допустим распространения COVID-19 на нашем предприятии и в нашем городе. Никому из вас не нужно рассказывать о том, что мы гаранты тепла нашего города, наша прямая задача заключается в обеспечении жителей нашего города отоплением и горячим водоснабжением, а как мы это сможем сделать с больничной койки?», - отметили в предприятии и призвали горожан быть благоразумными и соблюдать простые правила индивидуальной защиты:

Обязательно использовать маски. Все сотрудники предприятия должны использовать маски и иные средства индивидуальной защиты, как и жители нашего города, когда посещают магазины и иные общественные места;

Необходимо регулярно измерять температуру;

Регулярно мыть руки, а при отсутствии такой возможности, использовать санитайзеры для дезинфекции рук;

Использовать преимущественно дистанционное взаимодействие, а именно телефонную связь и видеоконференцсвязь;

По возможности, избегайте любых массовых мероприятий и мест большого скопления людей.

«Мы понимаем, как все устали от ограничений и лишений, все мы хотим скорейшего окончания этой пандемии, но ведь все в наших руках. Если каждый из нас будет оберегать себя и своих родных, то все это закончится значительно раньше, а если мы будем пренебрежительно относиться к своей безопасности, то автоматически под угрозой безопасность родных, близких, коллег и так далее. Давайте будем более ответственны и закончим уже распространение COVID-19. Вместе мы справимся, - подчеркнули в Псковских теплосетях. - Берегите себя, своих родных и близких, используйте средства индивидуальной защиты, и будьте здоровы. Дарите своё тепло и заботу родным и близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы».