Общество

Акцию помощи бездомным животным запустили молодогвардейцы в Пскове

«Молодая Гвардия Единой России» запускает акцию ко Всемирному дню домашних животных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении «Молодой Гвардии», мероприятие подразумевает сбор гуманитарной помощи для бездомных животных из приюта. На протяжении нескольких дней, до 27 ноября, активисты и волонтеры будут собирать корма для животных, оборудование для работы с четвероногими питомцами и прочие товары необходимые приюту.

«Ситуация с бездомными животными в городе Пскове стабильна, бродячих стай беспризорных собак нет, однако очень важно поддерживать внимание жителей к этому вопросу. Важно не допускать холодного отношения к животным, равнодушия и пренебрежения их безопасностью. Напомним, за жестокое обращение с животными на территории РФ предусмотрено наказание от штрафа, до лишения свободы на срок до трех лет», - рассказал активист МГЕР Евгений Тихомиров.

Напомним, Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. Идея учреждения праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году.