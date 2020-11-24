Общество

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что на территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами». При этом в субъектах страны продолжается вакцинация населения против гриппа. Сейчас прививки сделали более 64 миллионов человек, или 43,7% от общего числа жителей страны.

Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 64 млн. человек, что составляет 43,7 % от численности населения Российской Федерации.

Напомним, в число регионов, где наблюдается превышение порога заболеваемоси ОРВИ, входит и Псковская область.