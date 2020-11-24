Общество

В Псковской области продолжат создание видеотеки историй ветеранов войны

В Псковской области продолжат создавать видеотеку историй ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 23 ноября в ходе пресс-брифинга рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Проект, в ходе которого рассказы ветеранов записывают на видео, не закончен и будет продолжаться в 2021 году. «Действительно, очень важно сохранить это касание с живыми свидетелями событий Великой Отечественной войны, теми людьми, которые восстанавливали страну в послевоенный период. Их реальные оценки, их живое слово будет свидетельством того, что было на самом деле», - сказала Вера Емельянова.

По ее словам, особенно важно этой сейчас, когда предпринимаются активные попытки пересмотреть и переписать историю, изменить подходы и взгляды на происходящее. «У нас есть шанс пообщаться с этими людьми, их становится меньше, их живое слово для нас очень ценно и актуально», - отметила первый заместитель губернатора.

Она добавила, что видеотека будет сформирована «в полном объеме». «Сделаем ее достоянием школьных музеев. У каждого гражданина будет возможность услышать посмотреть и оценить все, что происходило на самом деле», - добавила Вера Емельянова.