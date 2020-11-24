Общество

Замминистра обороны Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который сегодня, 24 ноября, находится в регионе с рабочим визитом, почтили память воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Тимур Иванов возложили цветы к мемориалу «Купол» в Черехе, установленному у контрольно-пропускного пункта воинской части, где служили бойцы легендарного подразделения. В церемонии возложения также приняли участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин и представители Минобороны России.

В 2020 году подвигу десантников 6 роты исполнилось 20 лет. К этому событию в регионе был приурочен целый комплекс памятных мероприятий. Подготовка к проведению памятной даты находилась на личном контроле Губернатора. В региональный День памяти, 1 марта, в торжественных мероприятиях принял участие президент России Владимир Путин.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.