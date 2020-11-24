Общество

Пешеходная зона у «Культтоваров» стала доступной для маломобильных псковичей

У остановки «Культтовары» в Пскове завершились работы по благоустройству участка пешеходной зоны, проходящей вдоль продовольственных магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». О реконструкции указанного объекта попросил пскович, обратившийся в общественную приемную председателя партии.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель общественной приемной, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин рассказал, что в максимально сжатые сроки, всего за неделю, удалось создать новые ступеньки и полностью восстановить разрушенный̆ лестничный̆ пролет. Кроме того, на этом участке были установлены пандус и поручни для максимального комфорта жителей. Затраты на проведение работ взял на себя Юрий Сорокин.

«Вместе с жителями микрорайона мы надеемся, что в перспективе здесь будет приведено в порядок и асфальтовое покрытие на дорожках для пешеходов. Соответствующие обращения я направил в адрес администрации города, - отметил он. - Считаю, что было бы оптимальным провести благоустройство этой территории одновременно с продолжением ремонта Рижского проспекта, который в следующем году запланирован на участке от перекрестка с улицей Юбилейной в направлении Телецентра и улицы Рокоссовского».