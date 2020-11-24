Общество

Электромонтеры требуются заводу «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сейчас на предприятие требуются электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования.

«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, возможность карьерного роста, а также комфортные и безопасные условия труда.

Заработная плата - от 35000 рублей в зависимости от разряда и квалификации работника.

Резюме просят отправлять по телефону 8 (8112) 33-30-99 (доб. 2542) или по e-mail: ermakova.nv@titan-group.ru.