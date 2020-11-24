Общество

Правительство дополнительно профинансирует закупку машин скорой помощи в регионах

Правительство России выделит дополнительные средства на закупку машин скорой помощи в регионах, заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Глава кабинета министров напомнил, что на прошлой неделе на совещании у президента РФ Владимира Путина, где обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, была затронута тема нехватки машин скорой помощи в регионах. По словам Мишустина, «правительство ранее направило 10 млрд рублей, в том числе, чтобы можно было максимально оперативно закупить дополнительный транспорт».

«Сегодня подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 млн рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края, предусмотрим средства на такие цели и для других субъектов Российской Федерации», - сказал председатель правительства.

«Регионы необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом, министерство уже готовит необходимые решения, в ближайшее время я подпишу распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников», - отметил премьер-министр.

18 ноября на совещании главы государства с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января 2021 года автомобили скорой помощи будут в большем объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Тогда Путин указал, что можно было бы ускорить поставки машин скорой помощи и не дожидаться января. Голикова заверила, что этот вопрос можно будет проработать.