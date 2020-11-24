Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Баланс между городом и горожанами
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Семейная связь
Реформа ТКО спроси и узнай
Новогодний Корпоратив
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем больше делается, тем больше хочется
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 24.11.2020 06:560 175 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 24.11.2020 12:360 «Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал 24.11.2020 12:000 Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом 24.11.2020 11:580 В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны 24.11.2020 11:423 Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области 24.11.2020 11:381 Президент назначил новых судей в Великих Луках и Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 18.11.2020 11:319 Лекарства, которых нет 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

24.11.2020 11:23|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с наступлением осенне-зимнего эпидсезона в России осложняется. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», - сказала она.

Голикова заявила, что в России с начала пандемии выявили уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусом. Между тем, по данным федерального оперативного штаба, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.

Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тысяч. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.

Теги: #правительство #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 112 человек
24.11.2020, 12:500 Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской 24.11.2020, 12:460 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 24.11.2020, 12:360 «Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал 24.11.2020, 12:320 В Печорах семья обокрала магазин одежды
24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека 24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 12:120 Санаторий «Хилово» приглашает восстановить здоровье по акции «Снова Новый год» 24.11.2020, 12:060 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизнь в России состоит из запретов
24.11.2020, 12:000 Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом 24.11.2020, 11:580 В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны 24.11.2020, 11:442 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места 24.11.2020, 11:423 Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области
24.11.2020, 11:381 Президент назначил новых судей в Великих Луках и Псковском районе 24.11.2020, 11:360 Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе 24.11.2020, 11:290 За нарушение закона о «суверенном Рунете» хотят штрафовать вплоть до 1 млн рублей 24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября
24.11.2020, 11:230 Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России 24.11.2020, 11:180 «Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова 24.11.2020, 11:160 Журнал Glamour включил Светлану Прокопьеву в число «Женщин года» 24.11.2020, 11:010 Псковичам рассказали, как отозвать заявление о кадастровом учете из-за срыва сделки
24.11.2020, 10:583 Войти в историю 24.11.2020, 10:512 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов 24.11.2020, 10:460 Правительство дополнительно профинансирует закупку машин скорой помощи в регионах 24.11.2020, 10:420 В Псковской области продолжат создание видеотеки историй ветеранов войны
24.11.2020, 10:330 Электромонтеры требуются заводу «Титан-Полимер» 24.11.2020, 10:320 Замминистра обороны проконтролировал ход строительства детской инфекционной больницы в Пскове 24.11.2020, 10:310 Пешеходная зона у «Культтоваров» стала доступной для маломобильных псковичей 24.11.2020, 10:271 Замминистра обороны Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область
24.11.2020, 10:080 На ПЛН стартует конкурс «20 героев Псковщины» 24.11.2020, 10:050 Безработный с ножом напал на салон сотовой связи в Острове 24.11.2020, 09:470 58 самозанятых псковичей решили делать добровольные взносы на будущую пенсию 24.11.2020, 09:421 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной
24.11.2020, 09:360 МВД изменит водительские удостоверения и ПТС 24.11.2020, 09:330 Денис Иванов: Мы постараемся найти золотую середину в решении вопроса с СНТ на Линейной 24.11.2020, 09:280 Пушкиногорец наказан за злостное уклонение от уплаты алиментов 24.11.2020, 09:170 Прокуратура нашла хозяина для детских комплексов в Новоржеве
24.11.2020, 09:081 Два мусорных контейнера сгорели на улице Маргелова в Пскове 24.11.2020, 09:040 Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах 24.11.2020, 08:530 Роспотребнадзор заявил об антикоронавирусных свойствах «Магнарила» 24.11.2020, 08:420 Акцию помощи бездомным животным запустили молодогвардейцы в Пскове
24.11.2020, 08:331 Псковские теплосети призывают горожан соблюдать меры безопасности в условиях COVID-19 24.11.2020, 08:230 В «черную пятницу» максимальные скидки предоставят продавцы одежды и обуви 24.11.2020, 08:120 Елена Бибикова назвала размер индексации пенсий в 2021 году 24.11.2020, 08:001 В России активизировались черные кредиторы и коллекторы
24.11.2020, 07:480 Родителям разрешат не собирать справки на пособия 24.11.2020, 07:390 Родительский комитет призвал отменить обязательные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году 24.11.2020, 07:270 Ученые обнаружили клеточный иммунитет к коронавирусу у не болевших COVID-19 24.11.2020, 07:150 В Госдуме предложили увеличить финансирование вузов на фоне пандемии
24.11.2020, 07:050 Цены на загородные дома в 2021 году могут вырасти до 15% 24.11.2020, 06:560 175 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 23.11.2020, 22:031 Псковские школьники нарисовали «добрых роботов» 23.11.2020, 22:010 Новогоднюю акцию проводит Сбербанк для держателей карт «Мир»
23.11.2020, 21:450 Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса 23.11.2020, 21:181 Псковичка стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село» 23.11.2020, 20:521 В Пскове ищут подрядчика для продолжения реконструкции улицы Леона Поземского 23.11.2020, 20:355 Волонтер передал защитные маски в великолукский детсад
23.11.2020, 20:130 Почти 200 кубометров отходов вывезли с нелегальной свалки в Пскове 23.11.2020, 19:5111 Реплика Донецкого: Верите ли вы в чудеса? 23.11.2020, 19:220 Великолучанка расправилась со знакомым в подвале с помощью ножа 23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме
23.11.2020, 19:098 Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19 23.11.2020, 19:001 С нового года выплаты из маткапитала будут перечислять на карту «Мир» 23.11.2020, 18:592 Областной комитет по образованию выражает соболезнования родным Юрия Андреева 23.11.2020, 18:320 18 тонн атлантической скумбрии не прошли проверку Россельхознадзора в Псковской области
23.11.2020, 18:240 Экспонаты для увековечения подвига 150-й дивизии собирают в Идрице 23.11.2020, 18:111 Александр Козловский поддерживает распространение норм закона о госзакупках на регоператоров ТКО 23.11.2020, 18:020 Ход капремонта пищеблока проверили в одной из островских школ 23.11.2020, 17:550 Более 70% читателей ПЛН против многодневных выборов и введения из-за них школьных каникул
23.11.2020, 17:493 В Псков снова приедет «Поезд Победы» 23.11.2020, 17:420 Ушел из жизни экс-руководитель областного профсоюза работников образования Юрий Андреев 23.11.2020, 17:406 Александр Козловский: Псковичи получат заботу со стороны государства на высоком уровне 23.11.2020, 17:265 Интерактив: Имейте совесть!
23.11.2020, 17:252 Дмитрий Быстров: Районные больницы будут рады принять новое медоборудование 23.11.2020, 17:190 Онлайн-формат мероприятий к 75-летию Победы позволил привлечь большее число участников - Вера Емельянова 23.11.2020, 17:194 Удивительной назвал Александр Козловский новую инициативу депутата Васильева 23.11.2020, 17:070 В Великих Луках обвиняемые узнали о пользе медиации при разрешении конфликтов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.