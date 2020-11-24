Общество

Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с наступлением осенне-зимнего эпидсезона в России осложняется. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», - сказала она.

Голикова заявила, что в России с начала пандемии выявили уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусом. Между тем, по данным федерального оперативного штаба, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимум с начала пандемии. Днем ранее был зарегистрирован 361 летальный исход. Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 37 031 смерть из-за нового заболевания.

Пять дней количество новых случаев заражения превышает 24 тысяч. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост составляет около 1,2%. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 226, до 1 634 671. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 76,4%.