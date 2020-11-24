Общество

Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом

Медики в России получили почти 116 млрд рублей выплат за борьбу с коронавирусом. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников, в том числе почти 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медицинского персонала, более 71 тысячи младшего медперсонала и более 38 тысяч водителей автомобилей скорой медицинской помощи», - сказала она.

По словам Татьяны Голиковой, на дистанционное обучение в связи с COVID-19 перешли более 275 тысяч российских школьников. Из 4 млн студентов российских вузов на дистанционке находятся 57,9%.