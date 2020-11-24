Общество

За нарушение закона о «суверенном Рунете» хотят штрафовать вплоть до 1 млн рублей

За нарушение требований о «суверенном Рунете» могут ввести штрафы до 1 млн рублей. Соответствующая законодательная инициатива по внесению изменений в КоАП РФ поступила в Госдуму РФ, ее авторами стали председатель парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, сообщается на сайте федерального парламента.

Авторы поправок отмечают, что отсутствие в КоАП ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных вступившим в силу так называемого закона о «суверенном Рунете» (поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), «как показала практика, формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей».

В связи с этим они предлагают установить штрафы для нарушителей закона. Суммы штрафов в зависимости от состава правонарушения для юрлиц, например, варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Кроме того, предлагается установить ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юрлиц составляют от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.