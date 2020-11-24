Общество

Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области

Продолжается прием конкурсных документов на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Срок подачи документов - до 20 декабря 2020 года. Премии администрации региона присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения (работы) в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектурные объекты, сохранения объектов культурного наследия.

Выдвигать произведения на соискание премий могут организации независимо от их организационно-правовой формы, общественные объединения, редакции печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио-, телепрограмм, Интернет).

На соискание премий могут быть выдвинуты:

- произведения в области литературы и журналистики - после их официального издания, опубликования в печатных и электронных средствах массовой информации, выхода в эфир;

- произведения в области музыкального, театрального, изобразительного искусства - после обнародования и широкого общественного ознакомления с ними на концертах, выставках, в театрах, по радио и телевидению;

- архитектурные объекты - после их создания или реставрации и ввода в эксплуатацию.

В комиссию по премиям направляются следующие документы и материалы:

- представление, содержащее общую оценку произведения, мотивирующую выдвижение его на соискание премии с указанием полного названия (наименования) произведения, фамилии, имени, отчества автора, псевдонима автора, даты и места публикации произведения (показа, исполнения и т. д.);

- решение коллектива, протокол общего собрания, протокол заседания о выдвижении произведения на соискание премии;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения;

а также следующие материалы:

- в области литературы - произведение в одном экземпляре;

- в области изобразительного искусства - репродукции, фотографии, каталоги, проспекты;

- в области музыкального, театрального искусства - нотный материал, аудио-, видеозапись произведений, фотографии, афиши;

- в области журналистики - публикации, аудио-, видеозаписи;

- в области архитектуры и объектов культурного наследия - фотографии общего вида и фрагментов архитектурного объекта.

Все документы и материалы направляются в комитет по культуре Псковской области по адресу: Псков, улица Конная, 2 (телефон для справок: 29-98-77) до 20 декабря.