Общество

«Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал

Оказать финансовую поддержку выпускникам вузов предлагает лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе лидера партии.

«Назовем ее "студенческий капитал". Это единовременная денежная выплата, которая должна будет предоставляться студентам по завершении обучения, – прокомментировал Сергей Миронов. - После поступления на имя каждого молодого человека нужно будет создать специальный банковский счет и зачислить на него по 500 тысяч рублей студентам вузов и по 250 тысяч рублей студентам техникумов и колледжей. Получить возможность воспользоваться этими деньгами молодые люди смогут после вручения диплома».

Право на студенческий капитал должно автоматически возникать у студентов после поступления в учебное заведение на дневное отделение, если образование этого уровня получается впервые. Предоставлять студенческий капитал государство должно всем молодым людям, которые учатся платно и бесплатно, отметил автор инициативы.

«После окончания учебного заведения, большинство бывших студентов испытывают огромные трудности с поиском работы. Особенно эта проблема обострилась во время пандемии. Ведь после выпуска у них есть диплом, но у многих нет ни денег, ни работы. Считаю, что государство просто обязано поддержать молодых людей. Суммы, которую мы предлагаем выплачивать, будет достаточно, чтобы прожить пока идёт поиск работы», – прокомментировал Сергей Миронов.