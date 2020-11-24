Общество

В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса в качестве добровольца, а массовая иммунизация населения еще не началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие - это невозможно», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение пройти вакцинацию от COVID-19, передает РИА Новости.

«Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», - цитирует Пескова «Интерфакс».