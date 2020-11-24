Общество

Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре

Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в декабре. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В конце ноября и первой пятидневке декабря погода будет носить неустойчивый характер, - рассказала Тала Нещадимова. - Температура будет меняться от слабоположительных к слабоотрицательным показателям, и наоборот. Ночные и дневные температуры прогнозируются от -3 до +2 градусов. Ветер будет преимущественно южных направлений».

«Сильные пики тепла», как в предыдущие дни, не ожидаются, добавила синоптик. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Если какие-то изменения в погоде и будут, то они произойдут ближе ко второй половине декабря», - пояснила Тала Нещадимова. Формирование устойчивого снежного покрова до середины декабря не прогнозируется.

Грядущая зима будет больше походить на привычную зиму, чем прошлая, добавила специалист.