Общество

Средства индивидуальной защиты на 35 млн рублей закупят для псковских больниц

Медицинские организации Псковской области накопили достаточный запас средств индивидуальной защиты, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Так, на 24 ноября в регионе имеется 37 тысяч одноразовых защитных костюмов, более 300 тысяч пар перчаток, 125 тысяч респираторов, 1,6 миллиона медицинских масок. Также закупили 4,9 т дезинфицирующих средств с хлором и 5,1 т дезинфекторов без хлора. Запасы по различным позициям составляют от 1,5 до 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Дополнительно в ноябре проводится закупка противоэпидемических костюмов, респираторов, перчаток для медицинских организаций на сумму 35 млн рублей.