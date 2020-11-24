Общество

Сквер на Четырех углах и дендропарк украсят в Пскове к Новому году

Кутузовский парк и дендропарк впервые украсят в Пскове к Новому году. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Валентина Зубова.

Она напомнила, что в этом году решено расширить географию новогоднего убранства областного центра, и к привычным территориям, которые ежегодно украшаются иллюминацией, добавятся новые, в том числе сквер на Четырех углах, дендропарк и часть Рижского проспекта, включая территорию у гостиницы «Рижская».

«В центре города частично украсим Финский парк, дополнительно украсим Кутузовский парк, чего никогда не было. Также украсим фонтан в Ботаническом саду, там появятся инсталляции», - рассказала о планах Валентина Зубова.

Традиционно к празднику по-новогоднему оформят Детский парк, но в этом году это будет сделано «по принципу детской сказки»: в парке появятся светящиеся фигурки животных, сказочных героев, карета, олени, элементы замка. При этом будет обеспечен «плавный переход» на территорию улицы Пушкина до Псковского драмтеатра — эта территория тоже будет украшена.

Кутузовский парк украсят «инсталляционным фонтаном». «Наподобие этого украсим и территорию у гостиницы "Рижская", и дендропарк», - пообещала замглавы администрации Пскова и напомнила, что в сквере на Четырех углах будет установлена новая искусственная ель — объявлен аукцион на ее приобретение. А ель, которую горожане привыкли видеть на Октябрьской площади, будет обновлена и установлена на прежнем месте.

В этом году к Новому году будут также украшены Ольгинский мост, мост им. 50-летия Октября, впервые — Советский мост и пешеходный мост у плотины, а также основные транспортные пути к Октябрьской площади.