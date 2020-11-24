Общество

Главную новогоднюю ель «немножко реанимировали» в Пскове

Главную новогоднюю ель Пскова «немножко реанимировали» - она предстанет перед горожанами в обновленном виде. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.

«Мы центральную елку немножко реанимировали. Во-первых, будет изменено ограждение, которое вызывало много нареканий у горожан. Мало того, на елке будут совсем другие украшения, и она будет подсвечиваться. Будут такие элементы, как шары, звездочки, будет атрибутика детских сказок», - рассказала она.

В целом, в новогоднем убранстве городских территорий будет преобладать сказочная тематика. В таком духе, в частности, украсят Детский парк, дендропарк, сквер на Четырех углах.

Валентина Зубова также напомнила, что в этом году администрация получила «огромный отклик» от частных лиц и предприятий, которые выразили желание финансово поучаствовать в новогоднем убранстве города. Среди них замглавы администрации перечислила компании «Мехуборка», «Экопром» (регоператор по обращению с ТКО в Псковской области), «Мега-холод», «Псковвтормет» (данная компания предложила услуги по оформлению деревьев). Кроме того, ООО «ПсковАгроИнвест» займется украшением дендропарка. В числе тех, кто изъявил желание принять участие в украшении города, Валентина Зубова также отметила частных лиц - вице-спикера Псковского областного Собрания Юрия Сорокина и депутата гордумы Пскова Дмитрия Барабанова.

«Наши партнеры сами все закупают и нам передают, а мы уже все устанавливаем», - пояснила Валентина Зубова и выразила благодарность всем, кто помогает администрации украсить город. «Надеюсь, эта тенденция сохранится и станет хорошим примером для других. Потому что все мы украшаем город для себя, своих родных и близких, для гостей. Понятно, что мероприятия не будут проводиться в этом году так обширно, как всегда, но, чем больше территорий мы украсим в городе, тем праздничнее будет настроение», - отметила она.