Общество

Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря

Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Валентина Зубова.

«В соответствии с распоряжением главы администрации Александра Братчикова новогоднее украшение должно быть осуществлено к 20 декабря и оставаться до 20 января», - уточнила она. Монтажом всех конструкций к новогодним праздникам, в том числе и тех, которые подарят городу частные лица и предприятия, будет заниматься МКУ «Специализированная служба Пскова».

Кроме того, сотрудники предприятия будут следить за целостностью конструкций на протяжении всего времени, что они будут стоять. «В прошлом году были случаи вандализма, в том числе в Финском парке, когда с елки сняли шары. Но, не думаю, что горожане массово это заметили, потому что "Специализированная служба" дважды в день объезжала весь город, выявляла случаи повреждения (от вандалов и погодных условий — ред.) и все ремонтировала», - рассказала Валентина Зубова и добавила, что специалисты этого предприятия тоже готовят какие-то конструкции в виде арок, которые будут служить украшением города.