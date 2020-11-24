Общество

Национальный чемпионат мастерства «Абилимпикс» проходит в Псковской области

VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит в Псковской области. Мероприятие организовали в очно-дистанционном формате на базе учреждений профессионального образования региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Первым в федеральном этапе конкурса Псковскую область представил учащийся Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Евгений Колтиков. Он продемонстрировал свои способности в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Также свои практические навыки и умения уже показали некоторые молодые специалисты в компетенциях «Столярное дело» и «Слесарное дело».

Профессиональные испытания в Псковской области продолжатся до 28 ноября. В них примут участие 20 человек - победители региональных соревнований. Всего в чемпионате соперничает свыше 2,2 тыс. учащихся школ, профессиональных образовательных учреждений и специалистов из более чем 80 субъектов РФ. Молодые профессионалы борются за звание лучших в 77 компетенциях. Оценивают их выступления порядка 380 экспертов.

Онлайн-трансляция чемпионата доступна на официальном сайте Национального центра «Абилимпикс».