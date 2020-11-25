Общество

Ведущие «Бригады У» представят «Топ-чарт Европы Плюс» на МУЗ-ТВ

Ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» Джем, Вэл и Вики в эфире МУЗ-ТВ будут представлять телезрителям «Топ-чарт Европы Плюс» до конца года.

Он формируется на основе мнения слушателей радио №1 в России, которые голосуют на europaplus.ru и определяют, какие хиты по итогам недели займут топовые позиции. Лучшие из них можно будет не только услышать, но и увидеть каждую субботу в 10.30 на МУЗ-ТВ.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» в Интернете: europaplus.ru .

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