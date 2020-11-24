Общество

Иммунолог назвал смертельно опасные симптомы коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил смертельно опасные симптомы коронавирусной инфекции. Так, посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека, сообщил он эфире НСН.

Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. По его словам, одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса. Наиболее характерным признаком заражения Владимир Болибок назвал потерю обоняния, пишет РИА Новости.

Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.

«Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации "на трубке" лежит», - добавил врач.