Общество

Инновационную программу в сфере ТКО внедряют в Псковской области

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области проводит цифровизацию логистики. С октября в регионе внедряется программа РГ-софт, которая позволит повысить качество оказания услуги по обращению с ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Экопром».

Эта программа объединит работу регоператора, перевозчиков, диспетчеров, водителей и других заинтересованных лиц. «Она позволит автоматизировать составление маршрутов, своевременно получать информацию от водителя и сократить документооборот, а самое главное - контроль вывозимых объектов от заказчиков», - отметили в компании. В режиме онлайн вывоз ТКО теперь могут контролировать и диспетчеры перевозчиков, и регоператор. В случае выявления нарушений есть возможность их оперативного устранения.

В программе фиксируются графики вывоза отходов от физических и юридических лиц – адреса, площадок, периодичность вывоза, объемы. Ежедневные маршруты для водителей составляются автоматически на основе введенных данных, что помогает избежать фактора человеческой ошибки.

На данный момент на РГ-софт перевели все маршруты в Пскове. В скором времени планируется запустить РГ-софт для других районов и перевести на работу по программе 100% маршрутов в Псковской области, включая подрядные организации.