Общество

178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

178 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 11558 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

«164 "ковидбольных" обнаружено по результатам тестирования лабораториями системы здравоохранения и 14 - коммерческими клиниками, - отметил он. - В активных очагах без изменений. Будьте внимательны и берегите себя и окружающих».

За сутки избавились от коронавируса 74 пациента, всего - 6180. Число летальных исходов остается неизменным - 72.

Всего в регионе сделали 156 690 тестов на COVID-19 (за сутки - 1333).