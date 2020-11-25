Общество

Число работающих на «удаленке» за год выросло в 110 раз

В настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в «удаленном» режиме. На такой формат работы чаще всего переводят работников сферы образования и финансово-банковского сектора.

«С начала пандемии дистанционная занятость стала более актуальной, - отметили в Минтруде. - Еще год назад в нашей стране официально дистанционно работали 30 тыс. человек. Сегодня в таком формате работают порядка 6,5% трудоустроенных граждан - 3,5 млн человек. Это в 110 раз больше, чем в прошлом году».

Там также подчеркнули, что ситуация по регионам неоднородная, а наибольшая доля «удаленных» работников в Москве и Санкт-Петербурге, пишет газета «Известия».

В Госдуме считают, что удаленная занятость будет активно развиваться и после пандемии, а в Совфеде отмечают, что «дистанционка» выгодна всем сторонам рабочего процесса. Впрочем, отмечают эксперты, по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы, с которыми люди сталкиваются при переводе в онлайн - начиная от попыток руководства пересмотреть зарплату, заканчивая внезапной ненормированностью рабочего дня.